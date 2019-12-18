Перестало биться сердце «золотой скрипки» Мурманской области

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-18T14:23:11+03:00

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- Витя, дядя Витя, как же ты внезапно нас оставил… Добрейшей души человек и душа компании, мог с любым найти компромисс и общий язык, всегда спокоен и рассудителен, скрипач с большой буквы, великий кулинар и король мангала! - второй день слова любви вперемешку с не утихающей болью льются на странице в соцсетях руководителя оркестра ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, заслуженного артиста России Виктора Куракина.

Музыканта без признаков жизни нашли в его квартире. Виктору Куракину, которого по праву называли «золотой скрипкой» Мурманской области, было 59 лет. Автор песен и аранжировок, участник ансамблей «Ретро-бэнд «Граммофон», «Марго», джаз-квартета джазового клуба «Метроном», симфонического оркестра Мурманской филармонии. Его любили и уважали не только как профессионального и талантливого музыканта, но и как человека с тонкой душой.

- Большой здоровый дядька с тонкой ранимой душой. ... скрипка.... такой же как она... – пишет Наталия Бирина.

- Я всегда поражалась, как ты, такой большой, заставляешь петь малютку-скрипку почти незаметными движениями смычка. А, может быть, она пела сама, от счастья, что каждый день греется в твоих руках? – не может поверить в случившееся Валентина Островская-Коновалова.

Похоронят Виктора Куракина на кладбище в Росляково.

«Комсомольская правда»-Мурманск выражает слова скорби близким и родным талантливого музыканта.

ИСТОЧНИК KP.RU