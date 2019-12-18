2019-12-18T14:23:11+03:00
Общество

Перестало биться сердце «золотой скрипки» Мурманской области

Виктора Куракина без признаков жизни нашли в его квартире
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Виктора Куракина по праву называли "золотой скрипкой" Заполярья. Фото: Ансамбль песни и пляски Северного ФлотаВиктора Куракина по праву называли "золотой скрипкой" Заполярья. Фото: Ансамбль песни и пляски Северного Флота
Изменить размер текста:

- Витя, дядя Витя, как же ты внезапно нас оставил… Добрейшей души человек и душа компании, мог с любым найти компромисс и общий язык, всегда спокоен и рассудителен, скрипач с большой буквы, великий кулинар и король мангала! - второй день слова любви вперемешку с не утихающей болью льются на странице в соцсетях руководителя оркестра ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, заслуженного артиста России Виктора Куракина.

Музыканта без признаков жизни нашли в его квартире. Виктору Куракину, которого по праву называли «золотой скрипкой» Мурманской области, было 59 лет. Автор песен и аранжировок, участник ансамблей «Ретро-бэнд «Граммофон», «Марго», джаз-квартета джазового клуба «Метроном», симфонического оркестра Мурманской филармонии. Его любили и уважали не только как профессионального и талантливого музыканта, но и как человека с тонкой душой.

- Большой здоровый дядька с тонкой ранимой душой. ... скрипка.... такой же как она... – пишет Наталия Бирина.

- Я всегда поражалась, как ты, такой большой, заставляешь петь малютку-скрипку почти незаметными движениями смычка. А, может быть, она пела сама, от счастья, что каждый день греется в твоих руках? – не может поверить в случившееся Валентина Островская-Коновалова.

Похоронят Виктора Куракина на кладбище в Росляково.

«Комсомольская правда»-Мурманск выражает слова скорби близким и родным талантливого музыканта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кандалакше ответственного за "самую чудовищную елку России" лишили премии
Стало известно, из какой страны в Мурманскую область пришли анонимные письма с угрозами теракта
Перестало биться сердце «золотой скрипки» Мурманской области
В Мурманске вандалы побили стекла на двух остановках почти на 44 тысячи рублей
На мурманский Ледовый дворец спорта опустилось «северное сияние»
В Мурманске вспоминают погибших на буровой «Кольская», которая затонула 8 лет назад
В Республике Коми обнаружили мышьяк в пикше, треске и камбале из Мурманска
Жительница Кандалакши попросила соседа не шуметь, а тот приставил к ее голове пистолет
В Мурманской области уменьшится плата за вывоз мусора
Мурманск вошел в Топ-25 городов России по высоте новогодней елки
В Шонгуе начался заключительный этап строительства нового моста через реку Колу
Ирландцы привезли в Мурманск из Дублина томаты с клопами
В Мурманске на суд по делу Шубина пригласили генеральную прокуратуру
Угроза взрыва: Экстренные службы стянуты к Кольской больнице
«Комсомольская правда»-Мурманск» ищет самого толстого кота
«В поисках Николауса»: В МАГУ прошел квест для школьников, изучающих немецкий язык