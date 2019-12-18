В Мурманске вспоминают погибших на буровой «Кольская», которая затонула 8 лет назад

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-18T13:02:30+03:00

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18 декабря 2011 года в Охотском море, где разбушевался шторм, случилась трагедия – перевернулась и затонула буровая платформа «Кольская». На ней находились 67 человек, 53 из них – погибли или пропали без вести, остальных удалось спасти. Среди погибших было 26 мурманчан.

Сегодня - ровно восемь лет с черного дня. Родные, близкие и друзья погиших моряков со скорбью вспоминают этот страшный день.

- 18 декабря... 8 лет со дня крушения платформы «Кольская». Этот день стал роковым в жизни моего сына и нашей семьи. Не получается у меня разложить все по полочкам. Да и не надо. Своего сына помяну в одиночестве. Вечная память погибшим, - делится своей болью в соцсетях мурманчанка Надежда Чулкина.

Нефтяную платформу «Кольская» построили на финской верфи в 1985 году. Проработав четыре года на арктическом шельфе, она была сдана «Арктикморнефтегазразведкой» в аренду норвежцам. Лишь летом 2008 года установка вернулась в Заполярье, где ее модернизировали. А в апреле 2011-го ООО «Газфлот» отправило платформу на работы по бурению, испытанию и консервации скважины «Первоочередная №1» на участке шельфа Охотского моря. Именно здесь и случилась трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU