2019-12-18T11:09:26+03:00
Происшествия

Жительница Кандалакши попросила соседа не шуметь, а тот приставил к ее голове пистолет

Разбуянившегося северянина ждет лишение свободы до двух лет
Наталья ЛОБАНОВА
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Молодой человек объяснил свой неординарный поступок алкогольным опьянением. Фото: pixabay.com/Молодой человек объяснил свой неординарный поступок алкогольным опьянением. Фото: pixabay.com/
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Шумные соседи – беда, знакомая практически каждому. Так, 44-летняя жительница Кандалакши, уставшая от громкой музыки, решила мирно разобраться с буянившими северянами за стенкой. Однако на уступки идти никто не пожелал - женщине стали угрожать убийством.

- По словам кандалакшанки, поздно вечером в одной из квартир дома, который находится на Школьном проезде, собралась компания, было очень шумно, громко играла музыка. Она позвонила в дверь к соседям и попросила жильцов быть потише. Между ними завязался конфликт, и один из участников вечеринки схватил пневматический пистолет, приставил его к голове женщины. После этого напуганная северянка обратилась в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 24-летний житель Мурманской области, который гостил в то время у знакомых в Кандалакше. В содеянном он сознался и объяснил свой поступок сильным алкогольным опьянением. На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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