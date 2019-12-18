2019-12-18T11:53:46+03:00
Общество

В Республике Коми обнаружили мышьяк в пикше, треске и камбале из Мурманска

Только к путассу не оказалось нареканий
Лидия АРСТОВА
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От опасной рыбы придется избавиться.От опасной рыбы придется избавиться.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Мурманская область славится добычей и импортом рыбы по всей стране и за рубежом. Но, к сожалению, не всегда морская продукция Кольского Заполярья отличается качеством. Россельхознадзор по Республике Коми выявил превышение мышьяка в рыбе из Мурманска. Такой результат показало лабораторное исследование проб пикша, трески, камбалы и путассу.

- Превышение опасного для здоровья мышьяка выявили в 5 компаниях, импортирующих рыбу, 4 – продукты из Мурманска: пикша ( СПК «Рыболовецкий колхоз «Мурман», Мурманск), камбала морская (ЗАО НПП «Вега», Мурманск), треска (АО «Научно-промышленное объединение «Атлантрыбфлот», Мурманск), пикша (ООО Мурманская рыболовецкая компания», Мурманск), - пояснили в ведомстве.

И только в 3 из 6 компаний, прошедших контроль, оказался Мурманск: пикша (ООО «Помор», Мурманск), треска ( СПК РК «Восходы коммунизма», Мурманск), путассу (ООО «Айсберг-Норд», Мурманск).

- Хозяйствующим субъектам, в которых были отобраны пробы, направлены уведомления о незамедлительном изъятии из оборота опасной пищевой продукции и ее уничтожении, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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