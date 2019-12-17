2019-12-17T18:16:42+03:00
Общество

Ирландцы привезли в Мурманск из Дублина томаты с клопами

Опасный груз иностранное судно увезет обратно
Елена ЧУМАКОВА
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Томаты, приехавшие в Мурманск из Дублина, оказались с вредителями. Фото: pestnews.ruТоматы, приехавшие в Мурманск из Дублина, оказались с вредителями. Фото: pestnews.ru
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Долгих 4051 километр, что разделяют порты Дублина и Мурманска, пришлось преодолеть судну Wadowice II, и, как выяснилось, напрасно. Сотрудники регионального представительства Россельхознадзора нашли в грузе на борту опасных вредителей и, как говорится, завернули товар.

- В продовольственной кладовой ирландского судна были обнаружены томаты из США с признаками заражения вредными организмами. Лабораторные исследования подтвердили подозрения сотрудников – в овощах обитает коричневый мраморный клоп, - рассказали подробности этой истории в Управлении Россельхознадзора России по Мурманской области. - Этот вредитель питается более чем 100 видами растений и наносит наибольший урон плодовым и ягодным культурам, в первую очередь винограду. Также может вредить овощным и зерновым культурам.

Помидоры изолировали на одном из складов судна, а вход в него опломбировали. Вскрыть помещение экипаж Wadowice II сможет только за пределами территориальных вод Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ирландцы привезли в Мурманск из Дублина томаты с клопами
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