«Комсомольская правда»-Мурманск» ищет самого толстого кота

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-17T16:33:03+03:00

Вашего кота сложно поднять на руки? Это то, что нам нужно! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Хорошего человека много не бывает! А если речь идет о коте? Мы уверены, что тоже!

Домашние мурлыки часто бывают невероятно обаятельных размеров. Хватит выкладывать фотографии своего любимца в Instagram и в «ВКонтакте» - пусть его снимки появятся на страницах нашей газеты!

«Комсомольская правда»-Мурманск» продлевает конкурс на самого толстого кота (или кошку). Приходите вместе со своим усатым-полосатым в редакцию, и мы его взвесим. Если именно ваш котофей станет главным тяжеловесом, то вы получите приятные подарки от наших спонсоров. А еще мы опубликуем вашу с питомцем фотографию в нашей газете. Не стесняйтесь участвовать - будет весело!

Мы ждем вас по будням до 20 декабря с 10.00 до 18.00. Приходите в редакцию «КП»-Мурманск» в ГДЦ «Арктика», пр. Ленина, 82, 9-й этаж, офис 921. Пожалуйста, сообщите о своем участии заранее по телефону (8152) 45-12-07 или в сообщении в группе в «ВКонтакте» vk.com/kpmurmansk

Спонсоры нашего конкурса:

Котонай - сеть ветеринарных центров.

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ROYAL CANIN® — один из крупнейших мировых производителей, который более 50 лет занимается разработкой и производством корма для домашних животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU