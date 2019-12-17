«В поисках Николауса»: В МАГУ прошел квест для школьников, изучающих немецкий язык

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-17T16:25:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Что самое главное в изучении иностранного языка? Конечно, он должен привлекать! А самый лучший способ заинтересовать юных лингвистов – интерактивное мероприятие, которое поможет закрепить знания в игровой форме. Именно так 14 декабря изучали немецкий язык юные северяне.

В Мурманском арктическом государственном университете прошла встреча для школьников на немецком языке «В поисках Николауса». Она состояла из квест-игры и концерта, где звучали рождественские стихи и рэп на немецком.

- Проводили интерактивную игру студенты МАГУ. Будущие педагоги еще не ходили на практику, а на мероприятии им выпала возможность работать с ребятами на «станциях» квеста, - рассказала «КП» старший преподаватель кафедры иностранных языков МАГУ, методист-мультипликатор Гете института Татьяна Соколовская. - Я принесла небольшую елку, и дети называли по-немецки слова, обозначающие предметы, которыми можно украсить дерево: гирлянда, мишура, звезда. В итоге елка была наряжена.

Гости – педагоги и учащиеся двух мурманских школ и одной из Североморска - поздравляли друг друга с наступающим праздником с помощью «Рождественской почты».

- Дети и родители остались в восторге! Для ребят провели тематическое путешествие, посвященное Рождеству. Ученики североморской школы пообщались с детьми из Мурманска, которые также изучают немецкий, а побывать в такой языковой атмосфере - безусловный плюс для ребят в изучении языка, - отметила учитель немецкого языка Североморской СОШ №12 Елена Тригубенко.

ИСТОЧНИК KP.RU