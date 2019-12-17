2019-12-17T16:25:51+03:00
Общество

«В поисках Николауса»: В МАГУ прошел квест для школьников, изучающих немецкий язык

Дети нарядили елку, сделали открытки и послушали... рэп
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
Поделиться:
Рождественские открытки для друзей удались на славу. Фото: МАГУРождественские открытки для друзей удались на славу. Фото: МАГУ
Изменить размер текста:

Что самое главное в изучении иностранного языка? Конечно, он должен привлекать! А самый лучший способ заинтересовать юных лингвистов – интерактивное мероприятие, которое поможет закрепить знания в игровой форме. Именно так 14 декабря изучали немецкий язык юные северяне.

В Мурманском арктическом государственном университете прошла встреча для школьников на немецком языке «В поисках Николауса». Она состояла из квест-игры и концерта, где звучали рождественские стихи и рэп на немецком.

- Проводили интерактивную игру студенты МАГУ. Будущие педагоги еще не ходили на практику, а на мероприятии им выпала возможность работать с ребятами на «станциях» квеста, - рассказала «КП» старший преподаватель кафедры иностранных языков МАГУ, методист-мультипликатор Гете института Татьяна Соколовская. - Я принесла небольшую елку, и дети называли по-немецки слова, обозначающие предметы, которыми можно украсить дерево: гирлянда, мишура, звезда. В итоге елка была наряжена.

Гости – педагоги и учащиеся двух мурманских школ и одной из Североморска - поздравляли друг друга с наступающим праздником с помощью «Рождественской почты».

- Дети и родители остались в восторге! Для ребят провели тематическое путешествие, посвященное Рождеству. Ученики североморской школы пообщались с детьми из Мурманска, которые также изучают немецкий, а побывать в такой языковой атмосфере - безусловный плюс для ребят в изучении языка, - отметила учитель немецкого языка Североморской СОШ №12 Елена Тригубенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ирландцы привезли в Мурманск из Дублина томаты с клопами
В Мурманске на суд по делу Шубина пригласили генеральную прокуратуру
Угроза взрыва: Экстренные службы стянуты к Кольской больнице
«Комсомольская правда»-Мурманск» ищет самого толстого кота
«В поисках Николауса»: В МАГУ прошел квест для школьников, изучающих немецкий язык
В Кандалакше микроавтобус столкнулся с поездом
В Мурманске жильцы сами расчистили дорогу перед мусоровозом
«Подари праздник!»: В отделении паллиативной помощи в Коле собирают мандарины для своих пациентов
Мурманский олигарх Геннадий Шубин требует у казначейства полмиллиона рублей за незаконное уголовное преследование
Замдиректора Фонда капремонта Мурманской области отправили под домашний арест на два месяца
В Апатитах задержали мужчину, которого обвиняют в сексуальном преступлении против несовершеннолетнего
В Мурманске четырехлетняя девочка выпала из окна на девятом этаже
В Мурманске у Спаса-на-Водах прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Время дарить подарки: отправляйте праздничные посылки в отделениях Boxberry
В Мурманске избитому до полусмерти котенку нашли новый дом
Сейдозеро признали одним из самых красивых озер России
В Мурманской области проверят культурные, спортивные и социальные объекты на наличие наледи на крышах
Конькобежцы из Мурманской области завоевали пять медалей на IV этапе Кубка Мира в Японии
В Мурманске рабочие, сбивая сосульки, сломали козырек дома
Анонимные электронные письма об угрозе взрыва получили в Апатитах, Кандалакше, Кировске и Полярных Зорях
В Мурманске театр кукол справил новоселье
По итогам 2019 года в Мурманской области должны насчитать 67 тысяч иностранных туристов
Из 49 закрытых в Мурманской области «наливаек» только три исчезли навсегда
В Мурманске уже почти два месяца ищут 29-летнего мужчину в очках
В Мурманске из-за угрозы взрыва снова эвакуируют здание областного правительства