2019-12-17T07:57:02+03:00
Туризм

Сейдозеро признали одним из самых красивых озер России

Водоем Мурманской области оказался на шестом месте по результатам опроса в соцсетях
Наталья ЛОБАНОВА
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Пейзажи Сейдозера нравятся многим туристам. Фото: Svetlana LakutinaПейзажи Сейдозера нравятся многим туристам. Фото: Svetlana Lakutina
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В Мурманской области много красивых и удивительных мест, которые создала природа. Одно из таких – загадочное Сейдозеро, которое находится в Ловозерских тундрах. По результатам опроса, который проводил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru в соцсетях, выяснилось, что этот водоем россияне считают очень красивым в зимнюю пору.

- Сейдозеро расположилось на шестом месте в списке самых красивых зимних озер России. За него отдали 3,75% голосов, - отмечается в исследовании Tvil.ru.

Первое место в рейтинге занимает озеро Байкал (36,25%). «Серебро» получило озеро Рица в Абхазии (27,5%), а тройку победителей замкнуло Онежское озеро в Республике Карелия с 10% голосов.

Туристы также посчитали наиболее привлекательными для зимних путешествий такие пресные водоемы, как Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае (7,5%), Голубые озера в Кабардино-Балкарии (5%), Селигер в Тверской области и Ладожское озеро в Ленинградской области (набравшие по 3,75% голосов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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