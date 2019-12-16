Конькобежцы из Мурманской области завоевали пять медалей на IV этапе Кубка Мира в Японии
Спортсмены Мурманской области отличились уже в первый день IV этапа Кубка Мира по конькобежному спорту, который проходит в японском городе Нагано. Северяне получили пять медалей!
Так, на дистанции 500 метров Павел Кулижников завоевал "бронзу", Ангелина Голикова – "серебро". Оба уступили только хозяевам соревнований – японским конькобежцам.
В командном спринте на дистанции 1200 метров Павел Кулижников и Руслан Мурашов в составе сборной России завоевали "золото". Вторыми к финишу добрались японские спортсмены, а следом за ними - канадцы.
- Женский командный спринт ознаменовался серебряной медалью для Ангелины Голиковой. С подругами по команде Ольгой Фаткулиной и Дарьей Качановой, она до последнего шла на "золото", но в итоге уступила сборной Нидерландов 1,05 секунды, - рассказали в центре спортивного подготовки Мурманской области.
Поздравляем спортсменов с заслуженными наградами!
ИСТОЧНИК KP.RU