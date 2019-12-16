Конькобежцы из Мурманской области завоевали пять медалей на IV этапе Кубка Мира в Японии

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-16T18:26:22+03:00

Спортсмены принесли в копилку Заполярья два «золота», два «серебра» и одну «бронзу»

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Спортсмены Мурманской области отличились уже в первый день IV этапа Кубка Мира по конькобежному спорту, который проходит в японском городе Нагано. Северяне получили пять медалей!

Так, на дистанции 500 метров Павел Кулижников завоевал "бронзу", Ангелина Голикова – "серебро". Оба уступили только хозяевам соревнований – японским конькобежцам.

В командном спринте на дистанции 1200 метров Павел Кулижников и Руслан Мурашов в составе сборной России завоевали "золото". Вторыми к финишу добрались японские спортсмены, а следом за ними - канадцы.

- Женский командный спринт ознаменовался серебряной медалью для Ангелины Голиковой. С подругами по команде Ольгой Фаткулиной и Дарьей Качановой, она до последнего шла на "золото", но в итоге уступила сборной Нидерландов 1,05 секунды, - рассказали в центре спортивного подготовки Мурманской области.

Поздравляем спортсменов с заслуженными наградами!

ИСТОЧНИК KP.RU