В Мурманске у Спаса-на-Водах прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-17T08:34:36+03:00

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На минувших выходных в разных городах России прошла акция в поддержку сестер Хачатурян. Напомним: трех девушек обвинили в убийстве родного отца. При этом экспертиза показала, что он издевался над ними и насиловал.

Участники прошедшей акции "Мост сестер" закрепляли на перилах мостов ленты и замки со словами #свободусестрамХачатурян. В Мурманске площадкой для мероприятия стала территория у Спаса-на-Водах. Организаторы объяснили это тем, что в городе нет подходящей переправы.

- У храма находится "хачкар" – армянский каменный памятник с изображением креста, дань памяти геноциду армян. Место было выбрано также, чтобы привлечь внимание армянской диаспоры города к ситуации с сестрами Хачатурян. В ней приняли участие 4 мурманских активистки, мы стояли с плакатами по очереди, раздавали ленты. Отвечали на вопросы прохожих, информируя о деле сестер и законе о профилактике домашнего насилия, - рассказала организатор акции в Мурманске Анна Долотова.

Также участницы надели белые, словно подвенечные, платья. Как сообщили "КП" в полиции города, акция прошла мирно.

ИСТОЧНИК KP.RU