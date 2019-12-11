В Кировске почтут память погибших на Расвумчоррском руднике

СЕГОДНЯ 17:41 2019-12-11T17:04:58+03:00

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11 декабря 2008 года навсегда останется в памяти жителей Кировска. На Расвумчоррском руднике в 22.23 произошел самопроизвольный взрыв, вспыхнул пожар, который унес жизни 12 горняков. Каждый год родные и близкие, друзья и коллеги приходят на кладбище, чтобы почтить их память. За 11 лет они не пропустили ни одной даты. Сегодняшний день не стал исключением. В полдень 11 декабря местные жители собрались на Аллее Славы, чтобы принять участие в панихиде.

Северяне никогда не забудут Павла Семёнова, Александра Власова, Вячеслава Соловьёва, Антона Мандрова, Романа Викторовича Иванова, Романа Владимировича Иванова, Даниила Соломатина, Дмитрия Черняева, Николая Исакова, Виталия Лукашанца, Александра Кретовского и Максима Лебедева, жизни которых трагически прервались в тот роковой день.

- 11 декабрям в 19.00 у памятного знака «Горнячок» на территории музейно-выставочного центра АО «Апатит» пройдет акция «Свеча памяти», на которой вспомнят и почтут память погибших, - рассказали «КП» в администрации Кировска.

ИСТОЧНИК KP.RU