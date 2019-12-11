В Мурманске на светофоре на улице Невского водитель сбил ребенка и уехал

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-11T13:03:09+03:00

В Госавтоинспекции об этом случае ничего не знают

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Аварии на дорогах Заполярья случаются разные, но иногда наглость водителей переходит все разумные пределы. Около 8.30 на перекрестке на улице Невского сбили ребенка.

- Сын переходил дорогу на зеленый сигнал светофора и пересек почти половину проезжей части, когда его ударила бампером поворачивающая черная иномарка с госномером 027. Спасибо женщине, которая шла рядом и успела подхватить ребенка. Учитывая размеры автомобиля, последствия могли быть и другим, - рассказывает мама пострадавшего мальчика, мурманчанка Елена Соболевская-Батуро.

Водитель, толкнувший ребенка, уехал, даже не остановившись. По словам женщины, на одежде и обуви мальчика были светоотражающие элементы. Как уверяет Елена Соболевская-Батуро, в ГИБДД с заявлением она обратилась и теперь ищет свидетелей происшествия.

- Уважаемые водители и пешеходы! Если кто-то видел или располагает какой-либо информацией о произошедшем или водителе, сообщите, пожалуйста. Это же безопасность и жизнь наших детей! – обратилась к горожанам мурманчанка.

Тем не менее, в УГИБДД по Мурманской области говорят, что к ним информации об этом ДТП не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU