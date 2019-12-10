2019-12-10T09:18:58+03:00
Происшествия

Осудили до суда: Мурманчанин заплатит 500 рублей за нецензурную брань перед заседанием

Мужчина громко матерился в коридоре
Лидия АРСТОВА
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За несдержанность мужчина получил штраф в 500 рублей.За несдержанность мужчина получил штраф в 500 рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В зале суда принято вести себя достойно, выполнять все указания судьи. И уж тем более не привлекать к себе лишнего внимания. Те же требования нужно выполнять и до начала процесса.

Об том не подумал 33-летний мурманчанин, поэтому получил штраф в 500 рублей за плохое поведение.

Северянина доставили в Ленинский районный суд в качестве подсудимого. Еще до начала судебного процесса он начал вести себя неадекватно: ходил по коридору и громко матерился. Судебный пристав несколько раз пытался усмирить разбушевавшегося северянина, но тот не реагировал.

- Был составлен протокол ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»). Теперь мужчине придется выплатить штраф в размере 500 рублей, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Мурманской области. По такой же статье в этом году судебные приставы составили 345 протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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