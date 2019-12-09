2019-12-09T17:27:23+03:00
Общество

В центре Кировска установили живую ель к новогодним праздникам

Хвойное дерево приехало в заполярный город из Вологодской области
Наталья ЛОБАНОВА
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Елочка целых 15 метров в высоту. Фото: vk.com/kirovsk_admЕлочка целых 15 метров в высоту. Фото: vk.com/kirovsk_adm
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Праздник к нам приходит! С этим уже не поспоришь, ведь по всей Мурманской области уже начались предновогодние мероприятия. В областном центре главная городская елочка зажгла свои огни в прошедшую субботу, 7 декабря, а вместе с ней засветилась и зеленая красавица в Североморске. А уже в эту пятницу, 13 декабря, торжественно откроют городскую елку в Кировске. Город горняков в этот раз отличился – там установили живую зеленую красавицу.

- В центре Кировска красуется живая ель! Хвойное дерево высотой почти 15 метров привезли из Вологодской области. Открытие состоится 13 декабря, в 18:00. Давайте все вместе порадуемся приближающемуся празднику! – отметили в администрации Кировска.

Мнения горожан на этот счет разделились: кому-то настоящее деревце пришлось по душе, а другие оказались не в восторге от такой идеи.

- Неужели не жалко живую красавицу загубить? Ель начала расти, когда нас еще на свете не было, и пережила бы еще не одно поколение людей. Но нет, на потеху ее срубили, чтобы через месяц отправить на свалку, - пишет в соцсетях апатитчанка Людмила Петрова.

- Какие ж мы стали нудными. Надо радоваться, что елка живая, только что из леса, с запахом! – высказывает другое мнение кировчанка Рая Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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