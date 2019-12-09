Стало известно, кто на самом деле зажег огоньки на главной городской елке Мурманска

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-09T15:14:41+03:00

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7 декабря в Мурманске, на площади Пять Углов, торжественно зажглись огоньки на главной новогодней елке города.

Заполярных жителей в этот день ждала яркая программа: творческие номера мурманских артистов, красочный парад карнавальных костюмов, грандиозное огненное шоу, праздничная дискотека у новогодней елки, и, конечно, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Выступающие постарались создать для зрителей по-настоящему новогоднее настроение.

Горожан не забыли поздравить губернатор заполярного региона Андрей Чибис и глава Мурманска Андрей Сысоев.

- Для города-героя открытие центральной новогодней елки давно стало любимой традицией. Каждый год на площади Пять углов собираются мурманчане, чтобы вместе с детьми окунуться в волшебную атмосферу праздника, — отметил Андрей Сысоев. — Желаю всем здоровья и исполнения самых сокровенных желаний!

После этого, под бурные аплодисменты, главная елка Мурманска зажгла огни. В этот год приоткрылась завеса тайны: зеленая красавица засветилась благодаря заполярному инженеру Валентину Воеводину.

- Потрясающие ощущения от того, что сам зажигаю елку. Можно считать, что с меня начинается Новый год в Заполярье, - поделился радостью северянин.

Праздничные елки уже открылись в Оленегорске и Североморске, а в ближайшее время засверкают в Кандалакше и Коле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/748626" frameborder="0"></iframe> Кто зажигал огни на главной елке областного центра.Автор: Михаил Тихомиров

ИСТОЧНИК KP.RU