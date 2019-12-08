В Апатитах на открытии елки собрали 120 килограммов мандаринов для нуждающихся

СЕГОДНЯ 18:38 2019-12-08T18:38:59+03:00

Мандаринов принесли в два раза больше, чем рассчитывали организаторы. Фото: Людмила Чумакова

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В Апатитах открытие елки превратили в масштабную благотворительную акцию. «Мандариновый день» собрал около двухсот участников.

- Что такое Новый год? Елка, подарки и, конечно, запах мандаринов. Акция – попытка предложить людям подарить чуточку праздничного настроения тем, кто не может придти на мероприятие, кто ситуационно испытывает временные трудности. И, кажется, она вполне удалась, - рассказывает организатор праздника и руководитель некоммерческой организации развития культуры «Точка Позитива» Сергей Кольцов.

Горожанам предложили принести на праздник мандарины. Взамен на экзотический фрукт каждому участнику выдавался бумажный браслет. Планировалось, что главный приз получит тот, кто их наберет больше всего.

- Мы заготовили 500 бумажных браслетов, но они закончились уже через полчаса после начала акции. Приз решили отдать самому младшему участнику – полуторагодовалой малышке, - рассказывает собеседник «КП». – Мы рассчитывали собрать максимум килограммов 50 , а получилось 120. Все мандарины мы передали в Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения, где сейчас проживает 13 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Разумеется, столько фруктов им не съесть. Поэтому часть мандаринового урожая отвезут в стационар для пожилых людей, где проживает около 50 человек.

- «Мандариновый день» вполне может стать ежегодной акцией не только в Апатитах, но и в Кировске, и других городах области. Это же так не сложно делать добро! Присоединяйтесь! – призывает Сергей Кольцов.

ИСТОЧНИК KP.RU