2019-12-05T18:01:45+03:00
Происшествия

Заместителя руководителя Центра спортивной подготовки в Мурманской области обвинили во взятке 150 миллионов рублей

Обвиняемый злоупотреблял своим положением
Мария ПАШЕНКОВА
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Заместителя руководителя Центра спортивной подготовки обвиняют в получении взятки в 150 миллионов рублей.Заместителя руководителя Центра спортивной подготовки обвиняют в получении взятки в 150 миллионов рублей.
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Год назад в Центр спортивной подготовки, что расположен в Мурманске, нагрянули сотрудники ФСБ. Позже стала известна причина пристального интереса: заместителя руководителя учреждения обвиняли в получении взятки в 150 тысяч рублей.

Спустя 12 месяцев ему было предъявлено окончательное обвинение. Заму инкриминируют ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

- По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, лично получил взятку в общей сумме 150 000 рублей за совершение незаконных действий, входящих в его служебные полномочия, связанных с обеспечением победы в конкурсной процедуре государственной закупки на проведение областного мероприятия по организации церемонии награждения спортсменов, тренеров и ветеранов спорта. Общая сумма контракта составила более 800 тысяч рублей, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Наталия Тростина.

Расследование уголовного дела, возбужденного с учетом результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Мурманской области, продолжается, проводятся необходимые следственные действия, направленные на детальное установление всех звеньев преступной схемы. На время предварительного расследования фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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