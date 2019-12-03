Атомному ледоколу «Ленин», который стоит в Мурманске, исполнилось 60 лет

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-03T17:25:24+03:00

За время своей службы первопроходец осилил больше 650 тысяч морских миль

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3 декабря первый в мире атомный ледокол «Ленин» отметил свой юбилей. Еще 60 лет назад его впервые ввели в эксплуатацию.

- В 1959 году российский флаг был поднят на первом атомном ледоколе «Ленин» - наша страна открыла новую страницу покорения Арктики. Лидерство в этой области мы держим до сих пор. Сегодня сердце атомного ледокольного флота находится в Мурманске, а легендарный «Ленин» одна из визитных карточек Заполярья. От всей души поздравляю руководство, сотрудников и ветеранов Росатомфлота! - отметил на своей странице в соцсетях губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Атомоход создали для развития Северного морского пути, который связывает европейскую часть страны и Дальний Восток. Проект ледокола разработало ленинградское Центральное конструкторское бюро №15 (ныне ЦКБ «Айсберг»). Его строительство началось на «Адмиралтейском заводе» летом 1956 года. Физический пуск реакторов состоялся в августе 1959 года.

За время службы 134-метровый ледокол прошел более 650 тысяч морских миль. В 1989 году дедушку атомного флота перевели на вечную стоянку в порту Мурманск. Теперь на его борту расположен музей, который всегда рады посетить как жители Заполярья, так и многие туристы города.

ИСТОЧНИК KP.RU