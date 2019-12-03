2019-12-03T17:25:24+03:00
История современности

Атомному ледоколу «Ленин», который стоит в Мурманске, исполнилось 60 лет

За время своей службы первопроходец осилил больше 650 тысяч морских миль
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Атомоход уже давно стал настоящей достопримечательностью заполярной столицы. Фото: Олег ФилонокАтомоход уже давно стал настоящей достопримечательностью заполярной столицы. Фото: Олег Филонок
Изменить размер текста:

3 декабря первый в мире атомный ледокол «Ленин» отметил свой юбилей. Еще 60 лет назад его впервые ввели в эксплуатацию.

- В 1959 году российский флаг был поднят на первом атомном ледоколе «Ленин» - наша страна открыла новую страницу покорения Арктики. Лидерство в этой области мы держим до сих пор. Сегодня сердце атомного ледокольного флота находится в Мурманске, а легендарный «Ленин» одна из визитных карточек Заполярья. От всей души поздравляю руководство, сотрудников и ветеранов Росатомфлота! - отметил на своей странице в соцсетях губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Атомоход создали для развития Северного морского пути, который связывает европейскую часть страны и Дальний Восток. Проект ледокола разработало ленинградское Центральное конструкторское бюро №15 (ныне ЦКБ «Айсберг»). Его строительство началось на «Адмиралтейском заводе» летом 1956 года. Физический пуск реакторов состоялся в августе 1959 года.

За время службы 134-метровый ледокол прошел более 650 тысяч морских миль. В 1989 году дедушку атомного флота перевели на вечную стоянку в порту Мурманск. Теперь на его борту расположен музей, который всегда рады посетить как жители Заполярья, так и многие туристы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Мурманской области могут отправить по почте письмо Деду Морозу
Губернатор Мурманской области дал неделю на украшение городов и поселков к Новому году
На Северном флоте готовятся встречать главную икону Военно-морского флота
В Кировске Вечный огонь погас, потому что вандалы жгли на нем пластиковые бутылки
Жителю Североморска грозит 11,5 лет тюрьмы за продажу амфетамина
Безработный житель Мурманска украл iPhone у мужчины, брызнув ему в лицо из газового баллончика
Ремонт на проезде Молодежный в Мурманске: Из-за поврежденного желоба вода затопила новую дорогу
Муниципальные дороги отремонтируют только там, где власти успеют заключить контракты до 1 апреля 2020 года
У лошадей из Кузомени появился свой канал на YouTube
В Мурманской области одна за другой буксуют фуры
Житель Оленегорска повесил на коллег кражу телефона и планшета
В Полярных Зорях вандалы пробили горку на новой детской площадке
Трехлетний мурманчанин удивил Максима Галкина своими знаниями
В Мурманской области сельских жителей старше 65 лет будут возить в медучреждения бесплатно
В крушении и пожаре Superjet-100 в Шереметьево обвиняют командира Дениса Евдокимова
В полиции Мурманска прокомментировали информацию об эксгибиционисте, который пугает детей
В Мурманске у детской поликлиники №4 реконструируют дорогу
20-летний житель Мурманска угнал мотоцикл у пенсионерки