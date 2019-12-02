Вместо земельных участков многодетным семьям в Мурманской области будут выдавать 340 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-02T16:08:01+03:00

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Вот уже семь лет, как многодетные семьи могут получить в награду за повышение демографии в стране земельный участок. Правда, надо признать, что в Мурманской области эта мера не прижилась.

- С 2012 года из 2700 семей, имеющих право на предоставление земли, участки получили меньше 1500. Из них только 174 семьи получили разрешение на строительство, 43 его начали и 12 ввели возведенные дома в эксплуатацию, - приводит неутешительную статистику министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Поэтому предложение главы региона Андрея Чибиса вместо участка в качестве альтернативы предоставлять средства на приобретение жилья оказалось более чем актуальным. В профильном ведомстве уже подготовили соответствующий законопроект.

- Средняя кадастровая стоимость земельного участка – 340 тысяч рублей. Эту сумму многодетная семья может потратить на приобретение или строительство нового жилья, либо на первоначальный взнос по ипотеки или погашение кредитов и займов. Всего на год в бюджете должно быть предусмотрено на эти цели 119 миллионов рублей, - отметил Сергей Мякишев.

Поскольку, по словам вице-губернатора Мурманской области Оксаны Астаховой, первые новостройки в регионе появятся не раньше 2021 года, то на первоначальном этапе 340 тысяч рублей можно будет потратить и на покупку вторичного жилья.

Однако пока это только законопроект, который Андрей Чибис намерен отправить в ближайшие дни в Мурманскую областную Думу.

ИСТОЧНИК KP.RU