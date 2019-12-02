20-летний житель Мурманска угнал мотоцикл у пенсионерки
Автомобилями, которые часто угоняют в Мурманской области, уже никого не удивишь. А вот двухколесным транспортом... Так, в Мурманске молодой северянин положил глаз на байк 61-летней мурманчанки.
- В отдел полиции обратилась пожилая жительница заполярной столицы, рассказав, что у нее похитили мотоцикл, который стоит 55 тысяч рублей. Женщина пояснила, что уезжала ненадолго из города, а когда вернулась, обнаружила, что ее байк, припаркованный во дворе на улице Мира, исчез, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
В ходе розыска оперативникам удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Мурманска, который позже сознался в угоне. Беседуя с полицейскими, он объяснил, что похитил мотоцикл, чтобы продать его. Транспортное средство злоумышленник дотолкал вместе со своим знакомым, которому рассказал, что купил его. После этого он спрятал чужой байк в гараже.
Сейчас мотоцикл уже возвращен законной владелице.
Стоит отметить, что молодой человек уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей - ранее его судили за угон и кражу.
В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU