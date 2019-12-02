2019-12-02T18:35:30+03:00
Происшествия

20-летний житель Мурманска угнал мотоцикл у пенсионерки

Помогал злоумышленнику в этом деле приятель, который не знал, что байк чужой
Наталья ЛОБАНОВА
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Молодой северянин решил украсть байк, чтобы выручить за него деньгиМолодой северянин решил украсть байк, чтобы выручить за него деньгиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Автомобилями, которые часто угоняют в Мурманской области, уже никого не удивишь. А вот двухколесным транспортом... Так, в Мурманске молодой северянин положил глаз на байк 61-летней мурманчанки.

- В отдел полиции обратилась пожилая жительница заполярной столицы, рассказав, что у нее похитили мотоцикл, который стоит 55 тысяч рублей. Женщина пояснила, что уезжала ненадолго из города, а когда вернулась, обнаружила, что ее байк, припаркованный во дворе на улице Мира, исчез, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В ходе розыска оперативникам удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Мурманска, который позже сознался в угоне. Беседуя с полицейскими, он объяснил, что похитил мотоцикл, чтобы продать его. Транспортное средство злоумышленник дотолкал вместе со своим знакомым, которому рассказал, что купил его. После этого он спрятал чужой байк в гараже.

Сейчас мотоцикл уже возвращен законной владелице.

Стоит отметить, что молодой человек уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей - ранее его судили за угон и кражу.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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