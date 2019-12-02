Прокуратура Мурманска накажет управляющую компанию, из-за которой на пенсионера упала глыба льда

СЕГОДНЯ 17:09 2019-12-02T17:09:47+03:00

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Ходить по улицам заполярной столицы иногда бывает опасно, особенно в снежное время года. Мало того, что кругом гололедица, так еще и сверху может на голову упасть что-нибудь холодное и тяжелое.

67-летнему пенсионеру, проходившему мимо дома №21 на улице Шмидта, очень не повезло: 21 ноября на северянина упал кусок льда с крыши. Как результат - у мужчины повреждено плечо.

Прокуратура Октябрьского округа Мурманска взялась за этот инцидент и провела проверку.

- Работники управляющей компании ООО "Первая УК" не выполняли свои обязанности по очистке кровли от снега и льда должным образом. В связи с этим, материалы проверки будут отправлены в следственные органы, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья», - рассказали в прокуратуре Октябрьского округа.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU