В Мурманске с крыши дома на мужчину упал кусок льда

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-21T13:46:14+03:00

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Придуманное мурманчанами ЧП у дома №6 на улице Пархоменко воплотилось в жизнь спустя несколько дней в другом районе Мурманска. Напомним, на выходные появилось сообщение о том, что с крыши балкона на девятом этаже сошла наледь на ребенка. Правда, в полиции так и не смогли найти не пострадавшего подростка, ни свидетелей инцидента.

- Днем 21 ноября произошел сход льда с крыши четырехэтажного дома №21 по улице Шмидта в Мурманске. В этот момент мимо проходил 67-летний мужчина. Он получил ушиб левого плеча и был обслужен амбулаторно, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Татьяна Ковалева.

В ведомстве уже начали доследственную проверку по этому факту. В частности следователям предстоит выяснить, когда в последний раз сотрудники управляющей компании чистили крышу этой четырехэтажки от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU