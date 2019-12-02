В Мурманской области флешмоб в честь солнца перепутали с акцией памяти Александра I

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-02T12:47:18+03:00

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К династии Романовых в ЗАТО Александровск относятся с особенным уважением. Не из воздуха ведь взялось название - порт и село при нем назвали в честь императора Александра III. Этой осенью в Полярном открыли памятник правителю.

А на минувших выходных в одном из пабликов Мурманска появилась информация, что в ЗАТО прошел флешмоб.

- Массовой акцией почтили память Александра I, в честь которого названо ЗАТО, в годовщину смерти императора, - пишет паблик "Мурманск" (император умер 1 декабря по новому стилю).

Только вот сами жители ЗАТО удивились, что у них. оказывается, было такое мероприятие.

- По ходу я одна не знала, для чего эта акция, - написала в комментариях к записи жительница Снежногорска Катерина Кузьменко.

На самом деле в городе прошел совсем другой флешмоб.

- ЗАТО Александровск попрощался с солнцем.И случилось это сегодня, в первый день календарной зимы. Наступает Полярная ночь. Жители ЗАТО на 41 день останутся без солнца. Встреча солнечного светила после полярной ночи запланирована на 11 января, - сообщает паблик "ЗАТО Александровск".

ИСТОЧНИК KP.RU