В Мурманске началась полярная ночь

СЕГОДНЯ 08:35 2019-12-02T08:35:31+03:00

Без солнца северяне будут 40 дней и увидят первые лучи только 11 января

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Декабрь - время расставаться. Северяне знают, о чем идет речь: именно в этом месяцев во многих городах Кольского полуострова прощаются с солнцем - начинается полярная ночь.

2 декабря она пришла в Мурманск. Без света от звезды мы будем ровно 40 дней. А первые лучи встретим только 11 января в 12.50.

- Это не 24 часа темноты, часть дня занята сумерками. Наиболее светлые из них - гражданские (когда солнце находится под горизонтом менее, чем на 6°). Во время них городское освещение отключается. В начале и в конце полярной ночи продолжительность такого времени суток составляет 5 часов 50 минут. Самые короткие гражданские сумерки в Мурманске придутся на пик полярной ночи - в день зимнего солнцестояния(22 декабря) и продлятся 4 часа 47 минут (10:22-15:09), - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Самые темные дни нас ждут с 19 по 23 декабря. Напомним: полуостров Рыбачий первым встретил полярную ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU