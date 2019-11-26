В Мурманской области началась полярная ночь

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-26T12:26:09+03:00

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Жизнь на Севере, как известно, часто черно-белая. Полгода жители Заполярья засыпают и просыпаются под лучами солнца, а несколько недель живут в кромешной тьме. Но не все так печально, ведь полярный день не переходит в ночь щелчком природного «выключателя», это происходит постепенно.

На этой неделе в Мурманскую область медленными шагами пришла полярная ночь. Сегодня, 26 ноября, жители поселка Вайда-Губа на полуострове Рыбачий уже попрощались со световым днем, там солнце выйдет из-за горизонта теперь только 16 января. Затем темнота затмит Печенгу, Заполярный, Заозерск, Никель и Видяево.

В столице Кольского Заполярья зимняя гостья пробудет со 2 декабря по 11 января. Больше повезло жителям поселка Зашеек – без «освещения» они проживут всего три дня – с 20 по 22 декабря. А самые счастливые - кандалакшане: у них и вовсе нет полярной ночи.

Это сложный период для всех северян, особенно для подрастающего поколения. Чтобы хоть немного облегчить страдания юных северян, в период полярной ночи занятия в школах будут начинаться не в 8.30, а в 9.00. А как уберечь себя от вирусов, усталости и недостатка солнца в темную пору, можно узнать, подглядев советы в «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU