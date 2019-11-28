2019-11-28T13:06:13+03:00
Общество

Детский омбудсмен Мурманской области навестил единственного несовершеннолетнего в СИЗО

По словам Бориса Когана, все права обвиняемого подростка соблюдаются
Елена МОЛОДЦОВА
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Единственного несовершеннолетнего в СИЗО посетила целая делегация. Фото: УФСИН по Мурманской областиЕдинственного несовершеннолетнего в СИЗО посетила целая делегация. Фото: УФСИН по Мурманской области
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В канун Дня матери следственный изолятор посетила делегация во главе с начальником УФСИН по Мурманской области Дмитрием Тарасовым. Проверить, в каких условиях содержатся подопечные следственного изолятора приехали посмотреть представители прокуратуры региона и Уполномоченный по правам ребенка в Заполярье Борис Коган.

- От решеток, от металлических дверей не может быть положительных впечатлений. Это место отличается от тех, в которых может пребывать несовершеннолетний в любой ситуации, - признался Борис Семенович, но отметил, что все права единственного несовершеннолетнего администрация СИЗО соблюдает неукоснительно.

К слову, в отличие от других регионов, в Мурманской области лица до 18 лет редко попадают за решетку. Например, этот молодой человек уже не раз преступал закон и теперь его с большой долей вероятности ждет реальное лишение свободы. Тем не менее, пока в правах он не ограничен.

- Ему регулярно предоставляют средство связи для общения с родственниками, в камере есть телевизор, и юноша может смотреть все программы в соответствии с возрастными ограничениями. Обеспечивается и право на образование: у подростка есть учебники, канцелярские принадлежности и к нему регулярно приходит учитель вечерне-заочной школы. Также, как и положено, его кормят пять раз в день и выводят на прогулки, - отметил Борис Коган.

Детский омбудсмен области пообщался и с женщинами, которые также содержатся в СИЗО, и узнал, нет ли у них проблем с общением с детьми и внуками. Замечаний не нашлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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