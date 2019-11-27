В Мурманской области «Магниту» запретили торговать спиртным

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-27T12:25:39+03:00

С 26 ноября "Магнит" не может продавать почти весь алкоголь. Фото: Александр ГЛУЗ

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В минувший понедельник покупателей в супермаркетах «Магнит» Мурманской области ждало объявление «Сегодня в нашем магазине временно не продается алкоголь. Приносим свои извинения». Однако «сегодня» затянулось на неопределенный срок.

С 26 ноября Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка приостановило лицензию АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит») на розничную продажу алкоголя во всех магазинах региона. К слову, разрешение было выдано еще 29 июля 2013 года на десять лет. В чем причина наложенных ограничений, не известно.

Как пояснили в министерстве инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, действие лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции АО «Тандер» приостановлено по 25 января 2020 года включительно.

Напомним, что на реализацию пива, сидра и медовухи лицензия не требуется, а значит слабоалкогольными напитками «Магниты» могут по-прежнему торговать.

ИСТОЧНИК KP.RU