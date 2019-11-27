Глава Карелии назвал уроженку Мурманска «фейком с намазанным лицом»

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-27T09:22:26+03:00

Артур Парфенчиков иногда бывает несдержан в комментариях в соцсетях. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

А все потому, что женщина перепутала ФОК с ФАПом

Изменить размер текста: A A

Губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков, как и глава Мурманской области Андрей Чибис, - активный пользователь соцсетей. Правда, посты в его аккаунтах набирают в разы меньше комментариев нежели у его заполярного коллеги. То ли проблемы в регионе все решены, то ли в своих ответах пользователям соцсетей Артур Парфенчиков несколько резковат. В последнем на собственном опыте убедилась уроженка Мурманска Елена Крылова.

- А что за ситуация с ФАПом в Медвежьегорске? - написала на странице главы Карелии Елена Крылова.

Северянку волновала судьба физкультурно-оздоровительного комплекса. Но то ли коварная автозамена решила поумничать, то ли женщина просто запуталась в аббревиатурах, и в комментарии появился фельдшерско-акушерский пункт. Безобидная описка сыграла роль красной тряпки для быка.

- Елена, хотя это вопрос ... Вы полагаете на этой странице должны отвечать фейку с намазанным лицом и местом дислокации в Мурманске? При этом задающим странные вопросы, так как Медвежьегорск - это районный центр с больницей и поликлиникой, - вспылил Артур Парфенчиков.

Главу Карелии смутила страница жительницы Мурманска. Фото: скриншот страницы

Правда, уроженка Мурманска тоже за словом в карман не полезла:

- Фейк - это вы. Человек, который много говорит, а вот с делами - проблема. И да, я ошиблась, не с фапом, а с фоком. Но моя ошибка не стоит республике огромных денег, в отличие от ваших (ошибок, если не поняли).

Как выяснилось, главу Карелии возмутила не столько ошибка в аббревиатуре, сколько поднятие проблемного вопроса под позитивной новостью. Артуру Парфенчикову стоит почитать комментарии под постами Андрея Чибиса в соцсетях, где возгласы «браво» и аплодисменты звучит редко, а вот на негатив жители Мурманской области, наоборот, не скупятся.

ИСТОЧНИК KP.RU