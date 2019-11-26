2019-11-26T11:31:02+03:00
Общество

Детские учреждения в Мурманской области ждет большой экзамен на безопасность

Далеко не во все они находятся под охраной ЧОПов
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Детские сады и школы Заполярья проверят на безопасность.Детские сады и школы Заполярья проверят на безопасность.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Гром не грянет, проверки не начнутся. Почти месяц прошел с трагедии в Нарьян-Маре, когда пьяный мужчина в тихий час зашел группу детского сада «Сказка» с ножом и напал на шестилетнего мальчика. Ребенок погиб. В дошкольном учреждении охрана была, но беды это избежать не помогло. Теперь до 1 февраля 2020 года все детские учреждения должны получить новые паспорта безопасности, а значит сдать большой экзамен комиссии.

- Всего в области 478 образовательных учреждений, которые расположены на 686 объектах. 93% из них оборудованы системами видеонаблюдения, 96% – системой тревожной сигнализации, на 91% объектов установлены периметральные ограждения. Озабоченность вызывает низкий уровень обеспеченности учреждений сотрудниками охранных предприятий. Кроме того, необходимо модернизировать ранее установленные системы видеонаблюдения, что позволит проводить осмотр периметра объектов в полном объеме, - отметил вице-губернатор Мурманской области Александр Хомяков.

Правда, деньги на эти меры придется искать профильным ведомствам и муниципалитетам.

- Мы радикально увеличили финансирование и образования, и здравоохранения – хочу понимать, какие меры будут приняты по обеспечению безопасности наших детей, – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис и, по традиции, попросил избегать формального подхода: Нужно понимать, что где-то можно оставить вахтеров, но должна быть кнопка тревожного вызова, а где-то без ЧОПа не обойтись. Но главное необходимо проверить, чтобы все оборудование реально работало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Мурманской области спросил у северян, что они хотят видеть на месте «наливаек»
В Мурманской области началась полярная ночь
Рядом с мурманской поликлиникой появилась остановка
Тайное голосование определило главных кандидатов на пост главы администрации Мурманска
Пятерых пассажиров мурманских поездов наказали за пьянство и еще четверых - за курение
Пенсионерка из Мончегорска отдала мошенникам больше миллиона рублей, надеясь на компенсацию
Депутаты Мурманской областной Думы попросят Москву вернуть полярки с первого дня работы
В Мурманскую область пришли 20 новых машин скорой помощи
Коммунальщики залили квартиру 95-летнего ветерана из Апатитов
Источник: Экс-глава Заозерска подал заявление об исключении его из партии после подозрения в нарушении ПДД
В Мурманске насчитали всего 54 ясных дня в году
Мурманские курсанты отправятся в кругосветное плавание
Пожарный из Заозерска присоединился к всероссийскому флешмобу
В Мончегорске не могут найти пятерых трактористов для борьбы со снегом
В Мурманске завершены поиски 14-летней школьницы
Жители Мурманской области оказались в числе самых богатых по банковским вкладам
«Слишком скользко»: Губернатор Мурманской области остался недоволен состоянием федеральной трассы
В Мурманске спецслужбы стянули в Росту из-за подозрительного запаха в салоне автобуса
Губернатор Мурманской области объявил благодарность жителю Полярного, который спас ребенка от собак
В феврале 2020 года мурманским морякам, задержанным в Кабо-Верде, должны вынести приговор
А лыжи салом не намазать: Житель Мурманска попался на уловку мошенников при покупке снегохода
Подросток из Мурмашей попросил Андрея Чибиса отремонтировать аварийный дом и решить вопрос транспортного сообщения с Туломой