Детские учреждения в Мурманской области ждет большой экзамен на безопасность

СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-26T11:31:02+03:00

Далеко не во все они находятся под охраной ЧОПов

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Гром не грянет, проверки не начнутся. Почти месяц прошел с трагедии в Нарьян-Маре, когда пьяный мужчина в тихий час зашел группу детского сада «Сказка» с ножом и напал на шестилетнего мальчика. Ребенок погиб. В дошкольном учреждении охрана была, но беды это избежать не помогло. Теперь до 1 февраля 2020 года все детские учреждения должны получить новые паспорта безопасности, а значит сдать большой экзамен комиссии.

- Всего в области 478 образовательных учреждений, которые расположены на 686 объектах. 93% из них оборудованы системами видеонаблюдения, 96% – системой тревожной сигнализации, на 91% объектов установлены периметральные ограждения. Озабоченность вызывает низкий уровень обеспеченности учреждений сотрудниками охранных предприятий. Кроме того, необходимо модернизировать ранее установленные системы видеонаблюдения, что позволит проводить осмотр периметра объектов в полном объеме, - отметил вице-губернатор Мурманской области Александр Хомяков.

Правда, деньги на эти меры придется искать профильным ведомствам и муниципалитетам.

- Мы радикально увеличили финансирование и образования, и здравоохранения – хочу понимать, какие меры будут приняты по обеспечению безопасности наших детей, – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис и, по традиции, попросил избегать формального подхода: Нужно понимать, что где-то можно оставить вахтеров, но должна быть кнопка тревожного вызова, а где-то без ЧОПа не обойтись. Но главное необходимо проверить, чтобы все оборудование реально работало.

ИСТОЧНИК KP.RU