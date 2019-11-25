Мурманские курсанты отправятся в кругосветное плавание

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-25T15:28:04+03:00

Будущие электромеханики поехали в Калининград, где и начнется их большое путешествие. Фото: www.mstu.edu.ru

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Десять курсантов Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И. И. Месяцева полгода будут вдали от дома. Но скучать им не придется, ведь ребят ждет захватывающее кругосветное плавание: они отправятся рассекать волны на учебном парусном судне «Крузенштерн».

Будущие электромеханики уже поехали в Калининград для прохождения учебной плавательной практики. Ребята вошли в состав большой команды, которая примет участие в кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства. Такое масштабное путешествие посвящено 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

- Плавание начнется 7 декабря. Планируются заходы в порты Испании, Бразилии, Уругвая, Аргентины, Марокко, Израиля, Греции, Нидерландов и других стран. 9 мая судно прибудет в Новороссийск, там его экипаж примет участие в акции «Бессмертный полк». Кругосветное странствие закончится в порту Сочи 17-18 мая, откуда курсанты уже отправятся домой, - рассказывают в пресс-центре МГТУ.

На торжественную церемонию отправления мореплавателей в дальний путь заглянул и ректор МГТУ Сергей Агарков.

- Прежде всего вы пройдете ту самую практику, которая нужна всем нашим морякам. Это часть обязательной подготовки для всех выпускников морских вузов. Хочу пожелать вам удачи и семь футов под килем! - отметил Сергей Агарков.

ИСТОЧНИК KP.RU