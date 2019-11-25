2019-11-25T15:28:04+03:00
Общество

Мурманские курсанты отправятся в кругосветное плавание

Северяне посетят Испанию, Бразилию, Аргентину, Израиль
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Будущие электромеханики поехали в Калининград, где и начнется их большое путешествие. Фото: www.mstu.edu.ruБудущие электромеханики поехали в Калининград, где и начнется их большое путешествие. Фото: www.mstu.edu.ru
Изменить размер текста:

Десять курсантов Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И. И. Месяцева полгода будут вдали от дома. Но скучать им не придется, ведь ребят ждет захватывающее кругосветное плавание: они отправятся рассекать волны на учебном парусном судне «Крузенштерн».

Будущие электромеханики уже поехали в Калининград для прохождения учебной плавательной практики. Ребята вошли в состав большой команды, которая примет участие в кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства. Такое масштабное путешествие посвящено 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

- Плавание начнется 7 декабря. Планируются заходы в порты Испании, Бразилии, Уругвая, Аргентины, Марокко, Израиля, Греции, Нидерландов и других стран. 9 мая судно прибудет в Новороссийск, там его экипаж примет участие в акции «Бессмертный полк». Кругосветное странствие закончится в порту Сочи 17-18 мая, откуда курсанты уже отправятся домой, - рассказывают в пресс-центре МГТУ.

На торжественную церемонию отправления мореплавателей в дальний путь заглянул и ректор МГТУ Сергей Агарков.

- Прежде всего вы пройдете ту самую практику, которая нужна всем нашим морякам. Это часть обязательной подготовки для всех выпускников морских вузов. Хочу пожелать вам удачи и семь футов под килем! - отметил Сергей Агарков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Источник: Экс-глава Заозерска подал заявление об исключении его из партии после подозрения в нарушении ПДД
В Мурманске насчитали всего 54 ясных дня в году
Пожарный из Заозерска присоединился к всероссийскому флешмобу
В Мончегорске не могут найти пятерых трактористов для борьбы со снегом
В Мурманске завершены поиски 14-летней школьницы
Жители Мурманской области оказались в числе самых богатых по банковским вкладам
«Слишком скользко»: Губернатор Мурманской области остался недоволен состоянием федеральной трассы
В Мурманске спецслужбы стянули в Росту из-за подозрительного запаха в салоне автобуса
Губернатор Мурманской области объявил благодарность жителю Полярного, который спас ребенка от собак
В феврале 2020 года мурманским морякам, задержанным в Кабо-Верде, должны вынести приговор
А лыжи салом не намазать: Житель Мурманска попался на уловку мошенников при покупке снегохода
Подросток из Мурмашей попросил Андрея Чибиса отремонтировать аварийный дом и решить вопрос транспортного сообщения с Туломой