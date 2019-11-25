В Мончегорске не могут найти пятерых трактористов для борьбы со снегом

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-25T13:40:40+03:00

В Мончегорске требуется сразу пять трактористов, а желающих нет. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Техника в городе есть, а вот работать некому

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Не секрет, что уборку дворов и дорог губернатор Мурманской области Андрей Чибис держит на особом контроле. Еще летом он предупреждал, что готов помогать муниципалитетам решать проблемы с подготовкой к зиме, но в разгар сезона никакие отговорки уже не примет. Чиновники на местах не поверили, а зря…

- С техникой проблем нет. Летом мы приобрели четыре единицы, поставку еще двух ждем в декабре. Но работать некому. Не можем найти пятерых трактористов. Пока выходим из ситуации благодаря тому, что техника работает в городе по ночам, а днем уборкой занимаются дворники, - отметил глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков. – У нас нет образовательных учреждений, которые обучают этой специальности.

- Я даже не буду это комментировать... - начал было Андрей Чибис.

- Не надо! - бросил реплику оппонент из Мончегорска, и тем самым фактически подписал себе приговор.

Андрей Чибис дал Мончегорску неделю, чтобы проявить смекалку и решить проблему с трактористами – в конце концов, не он же должен искать для города рабочих. В противном случае этими вопросами придется заниматься кому-то другому. Намек более чем прозрачный!

Местные жители уверены, что кадровый вопрос в городе назрел из-за плохих условий труда на муниципальном предприятии.

- Трактора убитые, ремонтной базы нет, обслуживать технику приходится в неотапливаемом боксе, отношение к людям плохое, - объясняет причину в соцсетях Андрей Данилов.

ИСТОЧНИК KP.RU