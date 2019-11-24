2019-11-24T16:00:59+03:00
Общество

Подросток из Мурмашей попросил Андрея Чибиса отремонтировать аварийный дом и решить вопрос транспортного сообщения с Туломой

Местные власти пообещали рассмотреть предложения Артема Баткова
Елена МОЛОДЦОВА
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Люди мерзнут на остановках в ожидание автобуса.Люди мерзнут на остановках в ожидание автобуса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Среди сотен комментариев под постами губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в глаза бросается обращение 15-летнего жителя микрорайона Мурмашей Причальное Артем Батков.

- Здравствуйте, Андрей Владимирович! Я понимаю, шанс, что вы прочитаете это, 1/100, но все же. У меня к вам два важных вопроса. Во-первых, это транспорт. Как вы знаете в Туломе живут 2500 человек и в Причальном - 1000 человек. Проблема в том, что у нас ходят всего два автобуса №120 и 119. Это хорошо, но проблема в 119-й может сесть только 25-30 человек. А всем остальным приходится ждать 120-й, а он ходит через час. А ведь скоро ударят морозы. Я предлагаю, чтобы 119 был как 120! – пишет Артем Батков.

Молодой человек с активной жизненной позицией получил в соцсетях ответ от начальника отдела архитектуры, строительства и дорожной деятельности администрации Кольского района Евгении Ульяновой. Она пообещала, что этот вопрос рассмотрят на ближайшем заседании транспортной комиссии.

- Второй вопрос я уже два года задаю главам Кольского района и Мурмашей. Дом №14 по улице Причальная в аварийном состоянии: кирпичи падают прям на голову людям. Но мне отвечают, что дом не попал в программу. Зачем тогда люди платят за капремонт, если его не делают? Я предлагаю этот дом потихоньку делать, положить асфальт и сделать лавочки и парк отдыха, - обозначает проблему мальчик. – Андрей Владимирович, я очень хочу лично с вами побеседовать, приезжайте к нам, когда будет время и лучше один.

ИСТОЧНИК KP.RU

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