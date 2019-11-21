Елочка не гори: в Оленегорске вандалы оборвали провода новогодней арт-конструкции

СЕГОДНЯ 17:09 2019-11-21T17:00:38+03:00

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К сожалению, не все умеют восхищаться новыми украшениями на улице. Единственным правильным решением северяне почему-то иногда считают сломать или разрушить арт-объекты. Напомним: не так давно молодые люди сломали скамейку на Театральном бульваре в Мурманске. Увы, вандалы не обделили вниманием и декорации к Новому году. В Оленегорске из-за деятельности вандалов погасла часть светового панно в Молодежном сквере. Об этом в «Сообществе главы Оленегорска» написал мэр города Олег Самарский.

- Обращаюсь в очередной раз ко всем жителям, а также гостям Оленегорска с просьбой бережнее относится ко всему, что строится, ремонтируется, обновляется и украшается для вас! Не разрешайте своих детей трогать, дергать, прыгать и висеть на арт-объектах. Во-первых, они ломаются, а во-вторых, находятся под напряжением и могут нанести вред здоровью ваших чад! Напоминаю, световые арт-объекты – это не игровые формы! Это светящиеся конструкции, которые призваны радовать и поднимать настроение своими разноцветными огоньками в условиях нашей долгой полярной ночи! – негодует Олег Самарский. Недовольство главы города поддержали и местные жители. - Печально, что не умеет молодежь ценить труд людей! Тоже приходилось делать замечания, а в ответ эта слышишь мат... Видимо, что бы ни делала администрация для города, не оценят по достоинству! – задается вопросом северянка Марина Черных.

ИСТОЧНИК KP.RU