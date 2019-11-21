2019-11-21T11:35:45+03:00
Общество

Задолженности по ипотеке в Мурманской области составляет 38,3 миллиарда рублей

Северяне стали брать все более крупные кредиты у банков
Ника СВЕТЛОВА
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Пониженная ставка мотивирует северян брать ипотеку.Пониженная ставка мотивирует северян брать ипотеку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Без ипотеки купить квартиру практически невозможно. Не удивительно, что россияне все чаще берут займы у банков. В Мурманской области тоже прослеживается такая тенденция. Тем более, что в третьем квартале 2019 года продолжилось снижение ставок - средневзвешенная величина по региону в сентябре составила 9,62% годовых.

- Объем задолженности по ипотеке в Мурманской области на 1 октября 2019 года по сравнению с данными на 1 января 2019 года вырос на 8,0% до 38,3 миллиарда рублей. В общей сложности банки с января выдали 5,3 тысячи ипотечных кредитов на 10,7 миллиардов рублей. Доля просроченных кредитов в регионе снизилась за этот период до 0,7% с 0,85, - рассказала пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Ирина Чекавинская.

К слову, северяне стали брать все более крупные кредиты. Так, в сентябре прошлого года средний размер ипотеки составлял 1,88 миллиона рублей, а в таком же месяце этого года он уже 2,03 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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