По поводу упавшего памятника герою Великой Отечественной войны в Кандалакше возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:42 2019-11-20T14:27:58+03:00

Почему памятник оказался на земле, теперь вясняют следователи. Фото: Кандалакша в курсе

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Еще в конце сентября из самого южного города Мурманской области пришли новость о том, что на городском мемориале на земле оказался памятник Герою Советского Союза Александру Борисову. Тогда в администрации Кандалакши объяснили этот инцидент пагубным влиянием климата на плиты надгробий.

Правда, как выяснилось, у сотрудников полиции кардинально другое мнение по этому поводу.

- Спустя три дня после появления в СМИ новости об упавшем памятнике участнику Великой Отечественной войны, герою Советского Союза Александру Борисову было возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением», - сообщил и.о. начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Несмотря на то, что с момента начала расследования прошло почти два месяца, о подробностях этого дела в полиции предпочитают не распространяться, ссылаясь на тайну следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU