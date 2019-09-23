В Кандалакше упал памятник Герою Советского Союза Александру Борисову

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-23T16:27:24+03:00

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Сразу с двух кладбищ Мурманской области в этот понедельник, 23 сентября, пришли тревожные новости – пострадали надгробия на могилах.

- На городском мемориале памятник Герою Советского Союза Александру Борисову сломан. На данный момент не ясно: был это акт вандализма, или монумент сломало время, или идут его ремонтные работы! – сообщила о ЧП группа «Кандалакша в курсе».

В администрации города заверили, что речи о вандалах не идет – гранитная плита не выдержала суровых северных климатических условий.

- Это уже не первый случай в городе. В основание памятника попадает вода, и он падает. Сейчас мы решаем вопрос, как восстановить монумент, чтобы он простоял как можно дольше, - рассказали в администрации Кандалакши.

А вот о том, что в происшествии на кладбище в Мурманске произошло не из-за погодных условий, сомнений нет. Неизвестные разрушили памятник моряку в 46 секторе. Правда, пользователи соцсетей склонились к тому, что это скорее дело рук не вандалов, а нерадивых рабочих.

А это надгробие пострадало от рук человека. Фото: Мурманск ДТП ЧП

- Да, здесь видно: это не вандализм, а разгильдяйство работников кладбища. Наезд квадроциклом или другой мини мототехникой, разворот – виден явный след. Надо искать того, кто там что-то рядом делал, и, совершив кощунство, смылся, - предполагает Юрий Сидоренко.

ИСТОЧНИК KP.RU