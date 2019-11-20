На озере под Мончегорском застрял снегоход с двумя мужчинами

СЕГОДНЯ 14:06 2019-11-20T13:54:49+03:00

Северяне сами выбрались на берег и позвали спасателей

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Лед водоемов Мурманской области только кажется прочным. На самом деле он может выдержать вес человека, и то не всегда.

Имандра - уже покрыта белым "саваном". И очень коварна. Напомним: здесь 10 ноября под лед вместе с мотобуксировщиками провалились два рыбака. Спасти их не удалось.

Беда едва не повторилась 16 ноября. Двое мужчин катались по озеру под Мончегорском на снегоходе. Лыжа попала под непрочный лед. Сами вытащит технику северяне не смогли.

- Они дошли до берега и позвали на помощь. На место выезжали сотрудники аварийно-спасательной службы Мончегорска: 5 человек и 3 единицы техники, - сообщил "КП" начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Специалисты помогли вытащить снегоход из дыры. И мужчины сразу уехали на нем.

Спасатели напоминают, что выезд на лед на технике запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU