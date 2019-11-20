2019-11-20T11:28:31+03:00
Происшествия

В Баренцевом море на траулере умер штурман

Судно «Дельфин» вернулось в порт «Мурманск» из-за случившегося ЧП
Елена МОЛОДЦОВА
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Траулеру пришлось прервать рейс и вернуться в Мурманск. Фото: uznayfoto.ruТраулеру пришлось прервать рейс и вернуться в Мурманск. Фото: uznayfoto.ru
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Увы, очередной поход в Баренцево море за свежей рыбой оказался для мурманской рыболовецкой компании не очень удачным. Дело в том ,что в дали от родных берегов на судне «Дельфин» произошел несчастный случай.

- На борту траулера умер 58-летний штурман. Предположительно, у него случился сердечный приступ. Спасти его не смогли. Экипаж прервал рейс и сегодня, 20 ноября, вернулся в порт «Мурманск», - рассказали в рыболовецкой компании «Фиш К.М.», которой и принадлежит судно «Дельфин».

К слову, мужчина был не новичок в морском деле. В рыболовецкой компании он проработал последние пять лет, и, как положено, ежегодно проходил медкомиссию. Однако это не помогло ему избежать проблем с сердцем: к походам в море медики его допустили, но мотор дал сбой в самый неподходящий момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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