В колонию в Мурмашах прислали мобильник в сале

СЕГОДНЯ 14:13 2019-11-19T13:55:24+03:00

Надо отметить, что мобильник в сало упаковали не очень искусно. Фото: УФСИН по Мурманской области

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О своеобразном десерте сало в шоколаде слышали все, а вот о новой разновидности холодной закуски мобильник в сале - только сотрудники исправительного учреждения в Мурмашах.

- В колонию по почте от жителя Мурманска на имя одного из осужденных пришла посылка. Внутри обнаружился кусок сала, завернутый в полиэтиленовый пакет. Однако при детальном осмотре продукта выяснилось, что внутри холодной закуски спрятаны мобильный телефон, зарядное устройство и аудиогарнитура, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

В ведомстве начали проверку, а сало с несъедобной и запрещенной на территории исправительного учреждения начинкой до адресата не дошла.

К слову, это далеко не первая попытка доставить в исправительные учреждения Заполярья запрещенные предметы. Родственники осужденных приносят их лично, пряча в самые необычные и укромные места, присылают по почте и даже перекидывают целыми партиями за забор с колючей проволокой.

ИСТОЧНИК KP.RU