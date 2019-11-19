2019-11-19T11:53:03+03:00
Происшествия

Под Мурманском пассажиров сломавшегося автобуса бесплатно довезли проезжавшие мимо водители

Представитель перевозчика уверяет, что некачественное топливо на этот раз не причем
Елена ЧУМАКОВА
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Автобус сломался между Колой и Мурманском. Фото: Мурманск ДТП ЧПАвтобус сломался между Колой и Мурманском. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Все-таки на севере живут самые добрые и отзывчивые люди, да и как иначе в суровых условиях Заполярья без взаимовыручки просто не выжить.

- Сегодня в очередной раз за городом сломался межмуниципальный автобус №108 (МурманскКильдинстрой). Темень, холод, дорога. Спасибо неравнодушным водителям, которые увидели людей на дороге и безвозмездно подвезли пассажиров. И еще, мы ругаем водителей такси, а вот как раз и среди них есть нормальные, адекватные и не алчные люди. Спасибо вам, Александр, - написала в группе «Мурманск ДТП ЧП» пост благодарности Наталия Кошарная (Самарская).

Напомним, пригородным автобусам в последнее время тотально не везет. Так на прошлой неделе, когда столбик термометра опустился за отметку в минус 20 градусов, перевозчику пришлось в течение трех дней отменить 46 рейсов автобуса №106 (Мурманск – аэропорт) и 40 рейсов автобуса №105 (Мурманск – Североморск) – из-за некачественного топлива перемерзли системы сразу у нескольких машин.

- Автобус №108 сломался, не доезжая развилки Кола – Кильдинстрой. Причина выхода из строя – чисто техническая. Время было уже позднее, поэтому резервный транспорт не отправляли, - сообщили «КП» в отделе эксплуатации ПАО «Мурманскавтотранс», который и осуществляет перевозку пассажиров на этом направлении. – Если честно, то на этом маршруте отмена рейсов происходит крайне редко. По поводу вчерашнего инцидента жалоб не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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