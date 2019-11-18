86 рейсов автобусов №105 и 106 из Мурманска в Североморск и аэропорт пришлось отменить из-за некачественного топлива

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-18T09:29:50+03:00

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- Автобуса не будет! – кричит в открытую дверь мерзнущим на остановке людям водитель маршрутки и едет дальше.

На улице минус 20, а студентам приходится набираться терпения и ждать следующего рейса автобуса №106 (Мурманск – аэропорт). Однако через 20 минут ситуация повторяется.

- Трех автобусов подряд не было. Про то, что я безнадежно опоздал на пары, даже говорить не буду. Но промерз хорошо, и в итоге простыл, - признается студент колледжа Месяцева из Мурмашей Никита Юрченко.

Как оказалось, с 11 по 14 ноября у перевозчика возникла сложная ситуация, и в итоге было сорвано 46 рейсов автобуса №106 и 40 рейсов автобуса №105.

- Основная причина – закупка некачественного топлива, из-за которого при низких температурах произошло перемерзание систем, и техника просто не смогла выйти на линию. Еще часть рейсов перевозчик не смог выполнить из-за задержки поставки запчастей и заболевших водителей, - объяснила случившийся транспортный коллапс вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова. – Сейчас все автобусы в исправном состоянии и курсируют по расписанию. Также перевозчик усилил контроль за качеством топлива. Кроме того, для подстраховки увеличили количество рейсов на нерегулируемом маршруте №106а.

ИСТОЧНИК KP.RU