2019-11-18T09:29:50+03:00
Общество

86 рейсов автобусов №105 и 106 из Мурманска в Североморск и аэропорт пришлось отменить из-за некачественного топлива

Транспортный коллапс в пригородах столицы Заполярья длился три дня
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
106-й вывело из строя некачественное топливо. Фото: fotobus.msk.ru106-й вывело из строя некачественное топливо. Фото: fotobus.msk.ru
Изменить размер текста:

- Автобуса не будет! – кричит в открытую дверь мерзнущим на остановке людям водитель маршрутки и едет дальше.

На улице минус 20, а студентам приходится набираться терпения и ждать следующего рейса автобуса №106 (Мурманск – аэропорт). Однако через 20 минут ситуация повторяется.

- Трех автобусов подряд не было. Про то, что я безнадежно опоздал на пары, даже говорить не буду. Но промерз хорошо, и в итоге простыл, - признается студент колледжа Месяцева из Мурмашей Никита Юрченко.

Как оказалось, с 11 по 14 ноября у перевозчика возникла сложная ситуация, и в итоге было сорвано 46 рейсов автобуса №106 и 40 рейсов автобуса №105.

- Основная причина – закупка некачественного топлива, из-за которого при низких температурах произошло перемерзание систем, и техника просто не смогла выйти на линию. Еще часть рейсов перевозчик не смог выполнить из-за задержки поставки запчастей и заболевших водителей, - объяснила случившийся транспортный коллапс вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова. – Сейчас все автобусы в исправном состоянии и курсируют по расписанию. Также перевозчик усилил контроль за качеством топлива. Кроме того, для подстраховки увеличили количество рейсов на нерегулируемом маршруте №106а.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Зверосовхозом 6-летняя девочка, перебегавшая дорогу, попала под автобус
48 шахматистов представляют Мурманскую область на первенстве Северо-Запада
В Мурманскую область идет пандемический и гонконгский грипп
"Африка? Нда!": Жители Мурманской области присоединились к шутливой акции вариаций на тему нового логотипа Санкт-Петербурга
Завершились поиски 71-летней женщины, которая из Великого Новгорода отправилась в Оленегорск
Следователи назвали причину гибели жителя Кандалакши, беда с которым произошла на глазах у сына
Снежный коллапс: Три машины разом сломались и не дошли до Снежногорска
В Мурманске белочка поднимается на восьмой этаж жилого дома за угощением
Мурманчанин обрадовался одобрению кредита и "подарил" мошенникам 53 тысячи рублей
18-летняя девушка рассекала по Североморску с липовыми правами
Старших не уважил: 23-летний житель Оленегорска избил 42-летнего соседа
Авантюристы-путешественники пролетят от Мурманска до Владивостока на дельталете
На дороге Кировск-Коашва в Мурманской области насмерть сбили полуодетого пешехода
Ученые Мурманска сделали открытие благодаря северным рыбам
Сотрудники Мурманского торгового порта присоединились к флешмобу "Тетрис"
В Мурманске здания подсветят фиолетовым в поддержку Всемирного дня недоношенных детей
В Мурманске зарегистрировано более 100 тысяч машин
Жителей Мурманска зовут выйти на всероссийский митинг в защиту животных
В Мурманске наледь с балкона упала ребенку на голову
В Мурманске сбили мужчину, перебегавшего дорогу на подъеме к Ленинградке
К Новому году в Мурманске появится «Дерево желаний» и надпись «Мурманск – столица Арктики»
Рецидивист из Мончегорска ограбил 15 магазинов, а в 16 его взяли с поличным
В Мурманске проходит конкурс «Кораблик надежды» для детей с ограниченными возможностями здоровья
Восстание машин: Жительница Ковдора установила программу на телефон и лишилась 105 тысяч рублей
В Мурманской области собирают подарки к Новому году для детей из малоимущих семей
Молодая мурманчанка украла из магазина смарт-часы за 15 тысяч рублей
На лечение жителей Мурманской области в санаториях выделили почти 17 миллионов рублей
Жителя Мурманска, порезавшего руку в супермаркете, отправили в психдиспансер