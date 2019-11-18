В Мурманскую область идет пандемический и гонконгский грипп

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-18T11:09:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сезон гриппа и простуд объявляется открытым! Хотя, по данным министерства здравоохранения Мурманской области, ситуация под контролем и уровень заболеваемости в регионе ниже порогового, ухо надо держать востро. Грипп в Заполярье ждут, по традиции, в конце декабря – начале января.

- Как прогнозирует Всемирная организация здравоохранения, в этом сезоне будет циркулировать вирус H1N1, это наиболее распространенный штамм, который вызывал пандемию, и, так называемый, гонконгский вирус H3N2 – он протекает менее тяжело, - рассказывает министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. - Основной метод борьбы с гриппом – иммунизация. В этом году в регионе было привито 303 тысячи человек, что составляет рекомендованных ВОЗ 45 %. Тем не менее, прививочная кампания продолжится до конца ноября - начала декабря.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис остался не доволен тем, как в этом году велась пропаганда вакцинации против гриппа, и даже высказал сомнение, что все присутствующие на оперативном совещании сделали прививки.

ИСТОЧНИК KP.RU