2019-11-15T13:02:07+03:00
Общество

В мурманских электричках можно возить лыжи бесплатно

Акция действует с 15 ноября по 31 марта
Елена МОЛОДЦОВА
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Теперь за лыжи в электричке платить не придется. Фото: m.123ru.netТеперь за лыжи в электричке платить не придется. Фото: m.123ru.net
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Хорошая новость для поклонников активного и здорового образа жизни. С сегодняшнего дня, 15 ноября, на территории всего Северо-Запада и в частности Мурманской области действует акция «Зимний бонус».

- Пассажиры пригородных поездов смогут бесплатно провозить сноуборды и лыжи, размеры которых превышают по сумме трех измерений 180 сантиметров. Напомним: весь спортивный инвентарь можно размещать на местах для ручной клади или в вагоне поезда так, чтобы он не нарушал условия проезда других пассажиров, - сообщила хорошую новость Ольга Иванова, сотрудник отдела развития Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

А это значит, что поездка в Хибины на выходные станет особенно приятной. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в Мурманской области курсируют три электрички: между Кандалакшей и Лоухами шесть раз в неделю, между Кандалакшей и Апатитами четыре раза в неделю и Апатитами и Мурманском дважды в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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