2019-11-14T15:59:04+03:00
Звезды

В Хибинах будут снимать фильм про лучшую лыжницу XX века

Главная героиня кинокартины «Белый снег» - Елена Вяльбе
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Съемки фильма в Хибинах пройдут зимой Фото: egoproduction.ruСъемки фильма в Хибинах пройдут зимой Фото: egoproduction.ru
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Помните знаменитый фильм «Левиафан», снятый в Териберке? Интерес режиссеров к Мурманской области с тех пор не пропадает. Например, сейчас кинокомпания «Эго Продакшн» (создала «Самый лучший день», «Очень русский детектив») готовится к съемкам в Хибинах полнометражной художественной картины «Белый снег». Над созданием истории о лучшей лыжнице XX века Елене Вяльбе группа начала работать 1 августа.

- Этот фильм соединяет в себе несколько жанров и имеет посыл, очень важный для современного общества, где настоящих героев становится все меньше и меньше , - сообщает сайт «Эго Продакшн».

В Хибинах снимут один из кульминационных моментов из жизни спортсменки. В 1997 году король Норвегии, вручая Елене медали, сравнил ее с богиней Никой. Почему? Мы задали этот вопрос продюсеру проекта.

- Съемки в Хибинах будут проходить в феврале-марте следующего года. Выбор локации пал на стадион в Кировске потому, что он очень похож на норвежский город Тронхейм. Там главная героиня фильма Елена Вяльбе в 1997 году выиграла все соревнования, которые проходили в том сезоне. Фильм покажут по всей России, в том числе и в Мурманской области, - поделилась с «КП» исполнительный продюсер кинокомпании «Эго Продакшн» Ульяна Савельева.

Режиссером ленты стал Николай Хомереки, который ранее снимал в Мурманске фильм «Ледокол».

ИСТОЧНИК KP.RU

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