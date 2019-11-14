2019-11-14T08:51:19+03:00
Происшествия

Пропала 71-летняя женщина, ехавшая из Великого Новгорода в Оленегорск

Любовь Лебедеву, направлявшуюся в Мурманскую область, ищут уже пять дней
Елена МОЛОДЦОВА
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Любовь Лебедева поехала в Оленегорск и пропала. Фото: Стася ЗолотареваЛюбовь Лебедева поехала в Оленегорск и пропала. Фото: Стася Золотарева
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Вот уже несколько дней родные Любови Лебедевой не находят себе места. Почти неделю 71-летняя женщина не дает о себе знать.

- Полиция выяснила, что Любовь Ивановна взяла билет на 8 ноября с Великого Новгорода до Оленегорска. Всех, кого знали из родных и знакомых в городе в Мурманской области, обзвонили, ни у кого она не появлялась. Возможно, кто-нибудь видел ее в городе или на вокзале, либо ехал вместе в поезде... Будем благодарны за любую информацию. Пишите в любое время! Помогите, пожалуйста! Мы очень переживаем, - обратилась за помощью к северянам через группу «Подслушано в Оленегорске» Стася Золотарева.

И волнения родственников можно понять: из Великого Новгорода до Оленегорска ехать чуть больше суток, но прошло уже пять, а Любовь Лебедева так нигде и не объявилась.

Напомним, это уже не первая подобная история. С апреля в Оленегорске ищут 73-летнего Михаила Кузаева, который вышел из поезда «Вологда – Мурманск» не на своей станции и исчез.

ИСТОЧНИК KP.RU

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