Пропала 71-летняя женщина, ехавшая из Великого Новгорода в Оленегорск

СЕГОДНЯ 09:15 2019-11-14T08:51:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот уже несколько дней родные Любови Лебедевой не находят себе места. Почти неделю 71-летняя женщина не дает о себе знать.

- Полиция выяснила, что Любовь Ивановна взяла билет на 8 ноября с Великого Новгорода до Оленегорска. Всех, кого знали из родных и знакомых в городе в Мурманской области, обзвонили, ни у кого она не появлялась. Возможно, кто-нибудь видел ее в городе или на вокзале, либо ехал вместе в поезде... Будем благодарны за любую информацию. Пишите в любое время! Помогите, пожалуйста! Мы очень переживаем, - обратилась за помощью к северянам через группу «Подслушано в Оленегорске» Стася Золотарева.

И волнения родственников можно понять: из Великого Новгорода до Оленегорска ехать чуть больше суток, но прошло уже пять, а Любовь Лебедева так нигде и не объявилась.

Напомним, это уже не первая подобная история. С апреля в Оленегорске ищут 73-летнего Михаила Кузаева, который вышел из поезда «Вологда – Мурманск» не на своей станции и исчез.

ИСТОЧНИК KP.RU