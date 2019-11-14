Ученые выяснили, что почти у половины юных северян – бессонница

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-14T08:40:05+03:00

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Ученые из Якутии перед полярной ночью решили выяснить, высыпаются ли дети, живущие на Севере. Исследование проводилось в восьми населенных пунктах Севера. Пять из них находятся в Карелии: Петрозаводск, Кемь, Костомукша, Видлица, Рабочеостровской, - а еще три в - Мурманской области: Апатиты, Оленегорск, Умба. Здесь изучали, как отдыхают ученики 1-6 классов.

- Оценивались: демографические данные, образ жизни, успеваемость в школе и шкала выраженности дневной сонливости у подростков. Каждому опрашиваемому предлагалось ответить на вопросы, касающиеся личных данных, а также заполнить Мюнхенский тест для оценки хронотипа, - говорится в исследовании, которое было опубликовано в «Якутском медицинском журнале».

К каким же выводам пришли ученые? Во-первых, что дети компенсируют недосыпание в течение следующего дня за счет дневного сна (причем чем старше ребенок, тем выше у него сонливость днем). И только кажется, что много спать должны малыши – на самом деле, все наоборот. Во-вторых, практически половина школьников просыпается среди ночи, а у 43,3% обследуемых детей европейского Севера России в легкой или умеренной степени выражена бессонница.

ИСТОЧНИК KP.RU