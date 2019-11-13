2019-11-13T14:40:11+03:00
Общество

Глава Кольского район попросил сообщать ему в соцсетях, где не убрали снег и наледь с кровли

Проверить каждый двор власти физически не могут
Елена МОЛОДЦОВА
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О том, куда снегоуборочная техника не дошла, можно сообщать прямо Андрею Малхасяну. Фото: Андрей МалхасянО том, куда снегоуборочная техника не дошла, можно сообщать прямо Андрею Малхасяну. Фото: Андрей Малхасян
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Кажется, у народных избранников становится модно открыто общаться с народом. Родоначальником своеобразного флешмоба стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который живо реагирует на проблемы, о которых пишут ему в соцсетях. Это заставило заполярных чиновников и депутатов переосмыслить свою работу. Так в Апатитах народный избранник Павел Чуфырев объявил акцию «Подари себе свет в полярную ночь» и за неделю получил 50 обращений от горожан. Теперь его примеру последовал и глава Кольского района Андрей Малхасян.

- Мы, к сожалению, не успеваем лично проконтролировать уборку в каждом дворе нашего Кольского района, хотя очень стараемся это сделать. Тем не менее, к нам периодически поступают жалобы на некачественное содержание дворов, дорог, тротуаров: где-то еще не вывезли снежные валы, где-то образовалась наледь на кровле, где-то не посыпано песком. Прошу жителей района сообщать о таких случаях мне в личных сообщениях в соцсетях, либо в комментариях под этим постом. Указывайте адрес, где, по вашему мнению, уборка проведена недобросовестно. Если получится сделать фотографию, то еще лучше. Сделаем наш район лучше и чище! – обратился в соцсетях к жителям Кольского района Андрей Малхасян.

Правда, пока только получил один отклик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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