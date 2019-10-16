В Апатитах депутат объявил акцию, чтобы в подъездах стало светлее

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-16T12:08:24+03:00

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- Благодаря активности нашего губернатора Андрея Чибиса я решил пересмотреть формат общения с жителями и сделать так, чтобы Правила благоустройства города стали работать, а не были неким карательным документом, - открывает секрет заместитель главы Апатитов и депутат местного Совета Павел Чуфырев.

На своей странице в «ВКонтакте» депутат объявил акцию «Подари себе свет в полярную ночь». Принять в ней участие могут те апатитчане, в домах которых есть проблемы: лампочки не горят на крыльце или в тамбуре. Для этого просто надо распечатать и заполнить заявление, образец коего прилагается к посту в соцсети, сделать его фото и отправить Павлу Чуфыреву в личном сообщении. Акции чуть больше недели, а депутат уже получил 50 обращений и помог трем домам.

- Управляющим компаниям я говорю, что не надо быть камикадзе и ждать, пока кто-нибудь в темноте свернет себе шею и придется отвечать за это уже в рамках Уголовного кодекса России. А до собственников я пытаюсь донести, как ужасно, что они не знают, что свет должен быть, и, более того, они за него регулярно платят в рамках общедомовых нужд, - объясняет Павел Геннадьевич.

Получив заявление от апатитчан, депутат отправляет их в службу муниципального контроля администрации города, а уже их задача простимулировать нерадивые управляющие компании.

- После того, как мы осветим больше 2/3 домов, по которым получили обращения, то обязательно утроим новую акцию и тоже по Правилам благоустройства, - обещает депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU