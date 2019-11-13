Жителей Шри-Ланки задержали в Никеле, когда те пытались попасть в Норвегию
Жители Цейлона придумали хитроумный план, как незаметно пробраться в скандинавскую страну через Никель и жить там припеваючи. Но, их замысел провалился.
Два гражданина Шри-Ланки прилетели в Москву и добрались до Мурманской области. В Заполярье они приехали, чтобы незаконно пересечь госграницу России и попасть в Норвегию. 30 июля в поисках лучшей жизни, они преодолели ограждение с колючей проволокой на рубеже в Никеле, однако тут их поймали пограничники.
В отношении иностранцев возбудили уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ «Покушение на незаконное пересечение госграницы РФ группой лиц по предварительному сговору без действительных документов на право выезда из РФ и без надлежащего разрешения».
- 29-летний и 23-летний жители Шри-Ланки признали свою вину и раскаялись в совершенном преступлении. Суд назначил им шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, - пояснили в прокуратуре Печенгского района.
Приговор суда не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU