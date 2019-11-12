Фильм про Апатиты выдвинут на премию "Оскар"

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-12T09:17:46+03:00

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- На севере России есть небольшой промышленный город Апатиты, прекрасный и жутковатый, предназначенный не для жизни, но для подвига. Первое поселение появилось здесь в 30-х годах XX века как трудовой лагерь, в котором заключенные умирали, добывая руду. С тех пор жизнь горожан принципиально не поменялась: они проводят дни на том же предприятии, живут в однотипных домах, похожих на бараки, рано умирают, однако теперь делают это добровольно. Они живут в сказке, придуманной государством, в которой за подвиг обещано бессмертие, - это описание фильма "Бессмертный".

Премьера состоялась в этом году, а в 2020-м лента может получить "Оскар" - ее на соискание премии выдвинула Эстония, т.к. фильм снимался в содружестве этой страны и Латвии. Режиссером стала Ксения Охапкина из Санкт-Петербурга.

Ранее "Бессмертный" получил гран-при фестиваля документального кино "Артдокфест".

92-я церемония "Оскар" состоится 9 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU